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Динамо з непристойним рахунком знищило Аланьяспор у спарингу команд U-19

5 лютого 23:25 476 Читать на русском
Динамо з непристойним рахунком знищило Аланьяспор у спарингу команд U-19
Динамо (U19) – Аланьяспор (U19) / Фото ФК Динамо

Динамо U-19 познущалось з однолітків з турецького Аланьяспора. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо (U19) – Аланьяспор (U19) – 8:0

Динамо: 12. Нещерет, 22. Скорко (23. Ярош, 72), 4. Біловар, 13. Забарний (14. Дьячук, 76), 25. Вівчаренко, 5. Білошевський (3. Окоро, 67), 15. В. Волошин (Н. Волошин, 85), 17. Надольський (6. Бодня, 56), 11. Цітаїшвілі (2. Мащенко, 80), 18. Шулянський (10. Блізниченко, 70), 9. Ісаєнко (7. Ванат, 70).

Голи: Цітаїшвілі (40, 79), В. Волошин (43), Ісаєнко (62, 68), Біловар (82, з пен.), Блізніченко (86), Мащенко (90).

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Молодіжний склад киян не помітив турецьку команду. "Біло-сині" забивали голи на різний смак і з різних позицій.

Героями матчу стали Георгій Цітаішвілі та Євген Ісаєнко, кожен з юних талантів відзначився дублем.

Нагадаємо, вже 12 лютого на підопічних Ігоря Костюка очікує зустріч в рамках Юнацької ліги УЄФА проти загребського Динамо.

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