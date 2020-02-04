Кадара перевели у дубль Динамо після відкритого конфлікту з Михайличенком, – ЗМІ

Захисник Динамо Тамаш Кадар продовжить свою підготовку до другої частини сезону разом з молодіжним складом киян.

Причиною такого рішення стала неприйнятна поведінка угорського футболіста на вчорашньому тренуванні "біло-синіх", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Кадар переведений у дубль Динамо

За інформацією видання, у якийсь момент Кадар буквально вибухнув емоціями і при всій команді грубо висловився на адресу головного тренера Динамо Олексія Михайличенка. Після цього тренування захисник і був переведений у дубль.

Нагадаємо, Кадар приєднався до Динамо у лютому 2017 року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Нещодавно з'явилася інформація, що центрбек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.

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