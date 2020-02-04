toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛУНІН

Кадара перевели у дубль Динамо після відкритого конфлікту з Михайличенком, – ЗМІ

11:33 993 Читать на русском
Кадара перевели у дубль Динамо після відкритого конфлікту з Михайличенком, – ЗМІ
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар продовжить свою підготовку до другої частини сезону разом з молодіжним складом киян.

Причиною такого рішення стала неприйнятна поведінка угорського футболіста на вчорашньому тренуванні "біло-синіх", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Кадар переведений у дубль Динамо

За інформацією видання, у якийсь момент Кадар буквально вибухнув емоціями і при всій команді грубо висловився на адресу головного тренера Динамо Олексія Михайличенка. Після цього тренування захисник і був переведений у дубль.

Нагадаємо, Кадар приєднався до Динамо у лютому 2017 року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Нещодавно з'явилася інформація, що центрбек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Збірна України U-17 вирушила на тренувальний збір без футболістів Динамо
09:41
1795
Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
27
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук