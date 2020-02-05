toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Динамо с неприличным счетом уничтожило Аланьяспор в спарринге команд U-19

23:30 35 Читати українською
Динамо с неприличным счетом уничтожило Аланьяспор в спарринге команд U-19
Динамо (U19) – Аланьяспор (U19) / Фото ФК Динамо

Динамо U-19 поиздевалось со сверстников из турецкого Аланьяспора. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо (U19) – Аланьяспор (U19) – 8:0

Динамо: 12. Нещерет, 22 Скорко (23 Ярош, 72), 4. Биловар, 13 Забарный (14 Дьячук, 76), 25. Вивчаренко, 5. Билошевський (3 Окоро, 67), 15. В . Волошин (Н. Волошин, 85), 17. Надольский (6 Бодня, 56), 11. Цитаишвили (2 Мащенко, 80), 18. Шулянский (10 Близниченко, 70), 9. Исаенко (7 Ванат , 70).

Голы: Цитаишвили (40, 79), В. Волошин (43), Исаенко (62, 68), Биловар (82, с пен.), Близниченко (86), Мащенко (90).

Кадара перевели в дубль Динамо после открытого конфликта с Михайличенко, – СМИ

Молодежный состав киевлян не заметил турецкую команду. "Бело-синие" забивали голы на любой вкус и с разных позиций.

Героями матча стали Георгий Цитаишвили и Евгений Исаенко, каждый из юных талантов отметился дублем.

Напомним, уже 12 февраля на подопечных Игоря Костюка ожидает встреча в рамках Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

Динамо оформило самый крупный разгром в Турции – курьезные мячи, невероятные ошибки голкипера и гол дебютанта

blog_ava
Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом
08:00
1054
Теги
Видеоновости Товарищеские матчи Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо U-19 Динамо U-19 Евгений Исаенко Евгений Исаенко Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
7
мин
Динамо Киев
16:00
Стрёмсгодсет
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук