Динамо с неприличным счетом уничтожило Аланьяспор в спарринге команд U-19

Динамо U-19 поиздевалось со сверстников из турецкого Аланьяспора. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо (U19) – Аланьяспор (U19) – 8:0

Динамо: 12. Нещерет, 22 Скорко (23 Ярош, 72), 4. Биловар, 13 Забарный (14 Дьячук, 76), 25. Вивчаренко, 5. Билошевський (3 Окоро, 67), 15. В . Волошин (Н. Волошин, 85), 17. Надольский (6 Бодня, 56), 11. Цитаишвили (2 Мащенко, 80), 18. Шулянский (10 Близниченко, 70), 9. Исаенко (7 Ванат , 70).

Голы: Цитаишвили (40, 79), В. Волошин (43), Исаенко (62, 68), Биловар (82, с пен.), Близниченко (86), Мащенко (90).

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Молодежный состав киевлян не заметил турецкую команду. "Бело-синие" забивали голы на любой вкус и с разных позиций.

Героями матча стали Георгий Цитаишвили и Евгений Исаенко, каждый из юных талантов отметился дублем.

Напомним, уже 12 февраля на подопечных Игоря Костюка ожидает встреча в рамках Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

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