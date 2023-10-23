Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав новий головний біль – травмувався Самба Діалло, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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20-річний вінгер протягом найближчого часу залишатиметься поза футболом – у гравця було діагностовано часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки. Нині Самба перебуває на реабілітації.

Зазначається, що протягом найближчих 3-4-х тижнів Діалло носитиме спеціальний брейс, а потім на нього чекає індивідуальна програма відновлення.

Нагадаємо, у поточному сезоні сенегалець провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. До слова, раніше на тривалий час вилетів Андрій Ярмоленко, якому зробили операцію на коліні.

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