Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил новую головную боль – травмировался Самба Диалло, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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20-летний вингер в течение ближайшего времени будет оставаться вне футбола – у игрока было диагностировано частичное повреждение задней крестообразной связки. Сейчас Самба находится на реабилитации.

Отмечается, что в течение ближайших 3-4-х недель Диалло будет носить специальный брейс, а затем его ждет индивидуальная программа восстановления.

Напомним, в текущем сезоне сенегалец провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. К слову, ранее на длительное время вылетел Андрей Ярмоленко, которому сделали операцию на колене.

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