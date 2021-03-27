Акція була присвячена пам’яті українських військовослужбовців, які загинули напередодні поєдинку, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначимо, що 26 березня, в результаті обстрілу окупаційними військами на Донбасі, неподалік населеного пункту Шуми, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули. Про цю трагічну подію перед грою дізналися і гості з бухарестського клубу. Причину хвилини мовчання диктор на стадіоні оголосив і румунською мовою.

До слова, київське Динамо розбило Динамо Бухарест (3:0) у товариському матчі, який був організований для фінансової допомоги румунському клубу.

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