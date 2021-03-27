Луческу з товаришами зібрався у ресторані Бухареста, щоб повболівати за Румунію – колоритне фото
06:00 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу навіть свій відпочинок пов'язує з футболом.
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Збірна Румунії отримала потужну підтримку на матч квалфікації до ЧС-2022 проти Північної Македонії, повідомляє PlaySport.ro.
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Підтримати свою національну команду зібрались легенди румунського футболу, серед яких і був наставник київського Динамо Мірча Луческу. Зіркова компанія зібралась в одному з бухарестських ресторанів.
Вже 28-го березня на румунів очікує іспит у поєдинку з фаворитом групи J – збірною Німеччини.
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