Акция была посвящена памяти украинских военнослужащих, погибших накануне поединка, сообщает официальный сайт Динамо.

Луческу с товарищами собрался в ресторане Бухареста, чтобы поболеть за Румынию – яркое фото

Отметим, что 26 марта, в результате обстрела оккупационными войсками на Донбассе, недалеко от населенного пункта Шумы, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли. Об этом трагическом событии перед игрой узнали и гости из бухарестского клуба. Причину минуты молчания диктор на стадионе объявил и румынском языке.

К слову, киевское Динамо разгромило Динамо Бухарест (3:0) в товарищеском матче, который был организован для финансовой помощи румынскому клубу.

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