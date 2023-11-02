У матчі 13-го туру юнацької першості Шахтар у гостях поступився Динамо (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 13-й тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 2:0

Голи: Пашко, 50, Кремчанін, 90+5

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Вже на 5-й хвилині Пономаренко міг виходити на побачення з голкіпером Шахтаря, але Огарков в межах правил поклав суперника на газон. За мить Осипенко красиво прострілював з лівого флангу в район одинадцятиметрової позначки на все того ж Пономаренка – форвард Динамо у падінні практично двома ногами намагався замкнути у сітку, але захисники вибили на кутовий.

Згодом Динамо заробило небезпечний штрафний – Михавко пробив поруч з правою стійкою. За трохи свій шанс зі стандарту змарнував Пономаренко. В середині тайму Матвій стріляв метрів з 25-ти – прямо у руки Кравцю.

На 30-й хвилині Суркіс врятував Динамо після штрафного – В'ячеславу вдалось у стрибку видряпати м'яч з-під дальньої стійки. Наприкінці тайму Саленко небезпечно навішував у воротарський Шахтаря, але кіпер "гірників" здорово зіграв на виході.

По перерві Динамо вийшло вперед: простріл Саленка з розвороту на дальню стійку і Пашко у боротьбі з Дроздом встигає замкнути у сітку. Вже за 5 хвилин Кремчанін міг подвоїти перевагу киян після відскоку з кутового, але Кравець зіграв надійно.

Шахтар дуже хотів зрівняти (футболісти обох команд регулярно опинялись на газоні після жорстких стиків), але всі спроби завершувались на підступах до штрафного "біло-синіх". На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Михавко головою замикав навіс із кутового з правого флангу, але пробив поруч зі стійкою. Глущенко огризнувся потужним ударом з лінії штрафного у дальній кут – і знову Суркіс видав божевільний сейв.

Шахтар мав шанс зі штрафного, але знову внук власника Динамо був на висоті. На 77-й хвилині Пашко міг ставити крапку у матчі, але з близької відстані дивом не влучив у порожні ворота. Сметана відповів ударом зі штрафного – Суркіс вкотре продемонстрував свій високий клас.

Наприкінці зустрічі Гусєв і Удод ледь не влаштували справжній махач після удару від "гірника" по ногах суперника – емоції зашкалювали настільки, що вилучення заробив Олексій Бєлік. Михавко з небезпечного стандарту пробив над поперечиною. Вже у доданий час Пономаренко не реалізував вихід сам на сам, а Суркіс витягнув удар під поперечину після удару Сметани.

Гойдалки не зупинялись ні на мить, і на п'ятій доданій хвилині Кремчанін зумів пробити Кравця: Пономаренко накрутив декількох захисників у штрафному і пробив, його удар заблокували, м'яч прилетів до порушника комендантської години і той добив сферу у сітку.

Перемога принесла Динамо 29 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці. Шахтар з 28-ма пунктами опустився на друге місце.

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