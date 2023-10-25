Як стало відомо Футбол 24, тренер "біло-синіх" відмовив європейському клубу.

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Мова про керманича Динамо U-19 Ігоря Костюка, якого хотіла бачити у себе Дунайска Стреда. Словаків вразила робота 48-річного фахівця з молоддю киян, а ДАК якраз робить ставку на своїх вихованців. Пропозиція була у 2022-му, проте Костюк відмовив, бо сподівається на шанс у першій команді Динамо.

Нагадаємо, зараз "біло-сині" йдуть на другій сходинці в чемпіонаті України U-19, поступаючись 2 очками Шахтарю. Першу команду "лихоманить" під керівництвом Мірчі Луческу, контракт якого завершується влітку.

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