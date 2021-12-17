Київське Динамо не збирається обмежуватись продажем Віталія Миколенка та склало список з гравців, яких може продати цієї зими.

Луческу дав згоду на продаж Циганкова, Вербіча та Де Пени вслід за Миколенком, який вже проходить медогляд в Евертоні, інформує meta-ratings.

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Динамо погодиться відпустити гравців, якщо отримає пропозиції, які задовільнять клуб. Агенти гравців вже почали працювати в цьому напрямку.

До слова, Циганков у поточному сезоні провів 25 матчів за Динамо, у яких забив 11 голів та віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Вербіч зіграв лише у 13 поєдинках за киян, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі та оцінєються у 5,5 млн євро на Transfermarkt. У Де Пени ж у 23 матчах у цьому сезоні 2 голи та 4 асисти, а оцінюють уругвайця у 3,5 млн євро.

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