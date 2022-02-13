Динамо вирушило на другий збір до Туреччини – є несподіванки
"Біло-сині" розпочинають останній етап підготовки перед відновленням сезону.
Сьогодні, 13 лютого, делегація столичної команди вирушила на третій зимовий збір до Анталії чартерним рейсом о 9:00, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Мірча Луческу взяв з собою 30 футболістів. Зазначимо, що разом із першою командою на збір вирушає капітан юнацької команди Олександр Яцик, компанію якому склали й інші гравці U-19 – Бражко, Вівчаренко і Боль.
Також повернулися після ушкоджень воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський. До когорти обраних знову не потрапив Самба Діалло. Впадає у вічі і відсутність Володимира Шепелєва.
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв.
Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Вербіч, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик.
Нападники: Бєсєдін, Кулач, Шкурін, Ванат.
Уже в день прильоту кияни проведуть перший контрольний матч. Суперником "біло-синіх" буде сербська Інджія. Початок зустрічі о 16:00.
Загалом на цьому зборі у Динамо заплановано проведення п’яти товариських матчів.
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