Сьогодні, 13 лютого, делегація столичної команди вирушила на третій зимовий збір до Анталії чартерним рейсом о 9:00, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Мірча Луческу взяв з собою 30 футболістів. Зазначимо, що разом із першою командою на збір вирушає капітан юнацької команди Олександр Яцик, компанію якому склали й інші гравці U-19 – Бражко, Вівчаренко і Боль.

Також повернулися після ушкоджень воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський. До когорти обраних знову не потрапив Самба Діалло. Впадає у вічі і відсутність Володимира Шепелєва.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв.

Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Вербіч, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик.

Нападники: Бєсєдін, Кулач, Шкурін, Ванат.

Уже в день прильоту кияни проведуть перший контрольний матч. Суперником "біло-синіх" буде сербська Інджія. Початок зустрічі о 16:00.

Загалом на цьому зборі у Динамо заплановано проведення п’яти товариських матчів.

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