"Були конкретні пропозиції з Польщі, Туреччини, Ізраїля. Однак ми аналізували, розмірковували. Наприклад, говорячи про Туреччину та Ізраїль, розуміли, що це далекі країни, інший народ, культура, ментальність. Тому ми більше розглядали варіант з переходом в один з польських клубів. Практично підписали контракт, але Динамо виявилося наполегливішим. Будемо сподіватися, що в Києві у Іллі все вийде.

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Кияни спочатку вийшли на керівництво ЦСКА, спілкувалися між собою, вирішували. Як і коли клуби між собою домовилися, ми не знаємо. Оренда з правом викупу або без права викупу – про це ми самі дізналися в останній момент, грубо кажучи, коли Ілля їхав до Києва. Ми навіть на цьому не зациклювалися, тому що було чітке розуміння – гравцеві потрібно переходити в інший клуб", – пояснив Ісаєв в інтерв'ю Tribuna.by.

Додамо, що Шкурін приєднався до "біло-синіх" на правах оренди терміном на рік із першочерговим правом викупу. У минулому сезоні РПЛ білорус провів 9 матчів у складі московського ЦСКА, в яких відзначився трьома голами.

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