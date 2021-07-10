"Были конкретные предложения из Польши, Турции, Израиля. Однако мы анализировали, размышляли. Например, говоря о Турции и Израиле, понимали, что это дальние страны, другой народ, культура, ментальность. Поэтому мы больше рассматривали вариант с переходом в один из польских клубов. Практически подписали контракт, но Динамо оказалось настойчивее. Будем надеяться, что в Киеве у Ильи все получится.

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Киевляне сначала вышли на руководство ЦСКА, общались между собой, решали. Как и когда клубы между собой договорились, мы не знаем. Аренда с правом выкупа или без права выкупа – об этом мы сами узнали в последний момент, грубо говоря, когда Илья ехал в Киев. Мы даже на этом не зацикливались, потому что было четкое понимание – игроку нужно переходить в другой клуб", – пояснил Исаев в интервью Tribuna.by.

Добавим, что Шкурин присоединился к "бело-синим" на правах аренды сроком на год с первоочередным правом выкупа. В прошлом сезоне РПЛ белорус провел 9 матчей в составе московского ЦСКА, в которых отметился тремя голами.

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