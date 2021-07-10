"Про клуб знаю достатньо, оскільки ми безпосередні сусіди. Великий клуб, з великою історією, гравцями та тренерами. Чи радився з Нікітою Корзуном (екс-гравець Динамо) або Олександром Хацкевичем? З Хацкевичем ми знайомі заочно. Ні з ким не радився. Перехід відбувся дуже швидко, я навіть не встиг подумати, але таким шансом гріх було не скористатись. Це велика можливість: хороша ліга, клуб-чемпіон з багатою історією.

Динамо офіційно підписало форварда російського ЦСКА

Не дивлячись на те, що, в першу чергу, це велика можливість, у той же час це й велика відповідальність. Я прекрасно це усвідомлюю. Україна? Привітна, затишна країна. Що встиг побачити в Києві? Тільки річку та напевне й усе. Перше враження від Києва? Місто, на контрасті з Москвою, не таке велике, напевне це добре. Затори не такі критичні навіть у час пік. Дуже спокійне, затишне, чисте місто з чуйними людьми.

Поспілкуватись з новими партнерами по команді не встиг. Я пізно приїхав з медогляду, одразу вискочив на поле, трошки поспілкувались. Ні, мене ще не встигли представити команді. Умови на базі Динамо? Вражаючі, купа полів, усе шикарно.

Перехід у Динамо – шанс заявити про себе? Ну звичайно. Особливо зважаючи на те, який зараз тренер у Динамо, цей шанс збільшується. Чого очікую від співпраці з Луческу? Досягнути усіх тих командних результатів, які перед собою ставить Динамо, а по-друге – розвиватись самому, вірю, що мені тут допоможуть. Посмажити картоплю на всю команду, якщо заб'ю 10 голів у чемпіонаті? Я можу її привезти звідкись, смажити не буду", – зазначив Шкурін у інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Динамо.

Додамо, білорус приєднався до "біло-синіх" на правах оренди терміном на рік із першочерговим правом викупу. У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів у складі московського ЦСКА, в яких відзначився трьома голами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери