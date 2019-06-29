Вєтеска прокоментував чутки щодо трансферу в Динамо

Польський захисник Матеуш Вєтеска поділився своїми планами на наступний сезон.

"У ЗМІ багато інформації, але зазвичай не так багато конкретики. Хтось запустив пачку чуток, але я поки нічого не знаю про трансфер і зосереджений на роботі з Легією.

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Скоро розпочнеться тренувальний табір, де я хочу показати тренеру, що він може розраховувати на мене в будь-який час і на будь-якій позиції. Моя мета – завоювати місце в стартовому складі", – цитує Вєтеску Legia.net.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на гравця Легії претендує не тільки Динамо. 22-річний захисник привернув увагу Сампдорії та Браги.

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