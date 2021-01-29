Динамо вирушило на другий збір до Туреччини / фото: Динамо

Сьогодні, 29 січня, делегація столичної команди вирушила до Анталії чартерним рейсом о 9:30. У складі першої команди Мірча Луческу взяв на турецький збір 31-го футболіста, повідомляє прес-служба Динамо.

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Варто відзначити, що анонсованого у ЗМІ повернення Мохамеда Кадірі не відбулося. Також у Туреччину не полетів бразилець Клейтон, який був на першому зборі і навіть забивав у спарингах.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербіч, Де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.

До слова, другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого. На цей період "біло-сині" запланували проведення п'яти контрольних матчів.

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