"Молодий центральний захисник Андреас Максе, капітан Брондбю, додав би Динамо стабільності. Є інформація, що він сподобався київському клубу. Кияни можуть його підписати.

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Для Андреаса це був би чудовий варіант. Все залежить від можливостей Динамо. Це клуб з великим ім'ям, але бездіяльність на трансферному ринку в плані покупок і продажів футболістів явно не додає плюсів іміджу. Динамо потрібно вкладати гроші в правильних гравців, не тільки в українців", – сказав у коментарі виданню 1927.kiev.ua Ерік Браун – один із засновників Асоціації футболістів України.

Нагадаємо, Максе – вихованець Брондбю. Встиг пограти за данський Нордшелланд, турецький Анкараспор та швейцарський Цюріх. Його нинішній контракт з Брондбю чинний до літа 2023 року. У поточному сезоні провів за данців 15 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Провів товариський матч за національну збірну проти Швеції. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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