Динамо отправилось в другой сбор в Турцию / фото Динамо

Сегодня, 29 января, делегация столичной команды отправилась в Анталью чартерным рейсом в 9:30. В составе первой команды Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31-го футболиста, сообщает пресс-служба Динамо.

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Стоит отметить, что анонсированного в СМИ возвращения Мохаммеда Кадири не произошло. Также в Турцию не полетел бразилец Клейтон, который был на первом сборе и даже забивал в спаррингах.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзёра, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуэлунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.

К слову, второй сбор в Турции продлится до 8 февраля. На этот период "бело-синие" запланировали проведение пяти контрольных матчей.

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