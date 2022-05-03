Динамо відзвітувало про зароблені кошти під час благодійного турне – залишився останній матч
Київському клубу вдалось зібрати чималу суму на потреби українців, які постраждали від війни з Росією.
З початку квітня команда Мірчі Луческу провела п'ять благодійних поєдинків: проти Легії (3:1), Галатасарая (3:1), ЧФР Клуж (0:0), Борусії (3:2) й Динамо Загреб (2:2).
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Під час матчів за завдяки іншим заходам й аукціонам загалом було зібрано понад 22 мільйони гривень. Ці кошти, повідомляють у Динамо, будуть направлені на розв'язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною РФ в Україні.
Зауважимо, "біло-синім" залишилось провести останній благодійний поєдинок. Суперником буде Базель, матч відбудеться завтра, 4 травня, о 20:00.
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