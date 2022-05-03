Киевскому клубу удалось собрать немалую сумму на нужды украинцев, пострадавших от войны с Россией.

С начала апреля команда Мирчи Луческу провела пять благотворительных поединков: против Легии (3:1), Галатасарая (3:1), ЧФР Клуж (0:0), Боруссии (3:2) и Динамо Загреб (2:2).

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Во время матчей и благодаря другим мероприятиям и аукционам было собрано более 22 миллионов гривен. Эти средства, сообщают в Динамо, будут направлены на решение самых крупных гуманитарных проблем, вызванных войной РФ в Украине.

Заметим, "бело-синим" осталось провести последний благотворительный поединок. Соперником будет Базель, матч состоится завтра, 4 мая, в 20:00.

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