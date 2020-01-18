Розгляд справи Бєсєдіна перенесено на 27 лютого, – Бурбас

Нападник Динамо Артем Бєсєдін дізнається рішення антидопінгового центру наприкінці зими.

"Розгляд справи по Бєсєдіну перенесено на 27 лютого. В УЄФА та антидопінговому центрі взяли час на збір додаткових матеріалів, самому гравцю продовжили тимчасове відстронення від футболу до 60-ти днів", – зазначив Бурбас у своєму твіттері.

Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину

Нагадаємо, Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки за провал допінг-тесту після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі. Поки що немає жодної офіційної інформації щодо заборонених речовин, у вживанні яких звинувачують 23-річного форварда.

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