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Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину

15 січня 18:18 7644 Читать на русском
Бєсєдін ризикує отримати 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу – форвард не визнає свою провину
Артем Бєсєдін / Сайт Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін надовго може залишитися поза футболом через провалений допінг-тест.

Бомбардиру киян за найгірших умов загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки, інформує ФутболNEWS.

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Динамо не взяло Бєсєдіна до Туреччини, де команда проведе зимові збори. За інформацією Sport.ua, нападник збірної України не визнає свою провину і, ймовірно, наполягає на пробі Б. Наразі ні київський клуб, ні УЄФА не давали офіційних коментарів щодо ситуації 23-річного гравця.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4).

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