Динамо і північномакедонська Шкендія не змогли виявити сильнішого у товариському матчі (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Шапаренко вже на початку зустрічі міг виводити Динамо вперед, але пробив над воротами. За трохи Волошин влучив у поперечину після божевільного проходу Кабаєва по флангу. Ванат не дотягнувся до м'яча після прострілу Шапаренка. У відповідь Шкендія забила, але через офсайд гол не зарахували. За трохи македонці зуміли пробити Бущана без порушення правил.

Динамо у матчі з 2-ма скасованими голами розійшлось миром зі Шкендією – дуель братів, поперечина і новий лідер киян

Динамо відігралось наприкінці тайму, але арбітр відповів "любязністю" і зафіксував положення поза грою. Лише по перерві Ванат зумів результативноь замкнути простріл Кабаєва і відновити стату-кво. Кияни створили низку моментів і могли вигравати, але над завершальною фазою атаки ще доведеться добряче попрацювати.