Селтік хоче перехопити у Динамо форварда Байо

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо, який цікавиться київське Динамо, може перейти в Селтік.

ДАК 1904 може продати свого нападника Вакуна Байо в шотландський Селтік, повідомляє Daily Star.

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Раніше була інформація, що футболістом цікавиться київське Динамо, яке активно шукає форварда.

Повідомляється, що шотландці готові заплатити словацькому клубу за гравця 1,75 млн фунтів.

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