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Селтік хоче перехопити у Динамо форварда Байо

14:30 406 Читать на русском
Селтік хоче перехопити у Динамо форварда Байо
Вакун Байо / ФК ДАК 1904

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо, який цікавиться київське Динамо, може перейти в Селтік.

ДАК 1904 може продати свого нападника Вакуна Байо в шотландський Селтік, повідомляє Daily Star.

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Раніше була інформація, що футболістом цікавиться київське Динамо, яке активно шукає форварда.

Повідомляється, що шотландці готові заплатити словацькому клубу за гравця 1,75 млн фунтів.

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Трансфери Динамо Динамо Світ Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Вакун Байо Вакун Байо Селтік Селтік
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