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Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по Че Че, – журналист

16:17 113 Читати українською
Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по Че Че, – журналист
Че Че / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Че Че, похоже, продолжит выступать в составе киевского клуба.

Об этом в Twitter сообщил журналист Ренато Нуньес:

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"Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по аренде Че Че. Бразильский клуб не готов сразу выкупить игрока.

Главный тренер Сан-Паулу Кука лично заинтересован в приобретении Че Че, однако клуб не готов тратить значительные средства для приобретения хавбека киевлян. Сан-Паулу будет пытаться взять в аренду то другого исполнителя", – написал Нуньес.

Напомним, сегодня агент Че Че подтвердил, что бразильский клуб действительно интересуется футболистом Динамо, однако тот хочет остаться в Киеве.

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