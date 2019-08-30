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Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо

18:30 1671 Читать на русском
Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо
ФК Динамо

Київське Динамо дізналося точні дати своїх поєдинків у груповому раунді Ліги Європи сезону-2019/20.

За результатами жеребкування групового раунду віце-чемпіони України потрапили до квартету В, де зіграють проти Копенгагена, Мальме та Лугано.

Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців

Календар матчів Динамо у групі ЛІги Європи:

Динамо – Мальме – 19 вересня, 19:55

Лугано – Динамо – 3 жовтня, 22:00

Динамо – Копенгаген – 24 жовтня, 22:00

Копенгаген – Динамо – 7 листопада, 19:55

Мальме –Динамо – 28 листопада, 22:00

Динамо – Лугано – 12 грудня, 19:55

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

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Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців
14:47
16650
Теги
Мальме Мальме Ліга Європи Лугано Лугано Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Головне
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