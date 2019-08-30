Ліга Європи 2019/20: календар матчів Динамо

Київське Динамо дізналося точні дати своїх поєдинків у груповому раунді Ліги Європи сезону-2019/20.
За результатами жеребкування групового раунду віце-чемпіони України потрапили до квартету В, де зіграють проти Копенгагена, Мальме та Лугано.
Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців
Календар матчів Динамо у групі ЛІги Європи:
Динамо – Мальме – 19 вересня, 19:55
Лугано – Динамо – 3 жовтня, 22:00
Динамо – Копенгаген – 24 жовтня, 22:00
Копенгаген – Динамо – 7 листопада, 19:55
Мальме –Динамо – 28 листопада, 22:00
Динамо – Лугано – 12 грудня, 19:55
"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи