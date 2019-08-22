Динамо відпустило найкращого бомбардира молодіжної команди

Атакувальний півзахисник Динамо U-21 Юрій Шпирка сезон 2019/20 проведе в Першій лізі у складі Прикарпаття.

Прикарпаття орендувало хавбека молодіжної команди Динамо Юрія Шпирку. Угода розрахована до 30 червня 2020 року, інформує офіційний сайт івано-франківського клубу.

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У складі Прикарпаття 21-річний атакувальний півзахисник виступатиме під 99-м номером. Зазначимо, що цього літа Шпирка перебував на перегляді в Десні, проте перехід не відбувся.

Шпирка є вихованцем івано-франківського футболу – першою його командою стала ДЮФК Ніка-05. Пізніше виступав за Тепловик ДЮСШ-3, після чого підписав перший професіональний контракт з ФК Львів (провів 26 матчів у сезоні 2017/18).

Влітку 2018 року перебрався до Динамо, де у першому ж сезоні став найкращим бомбардиром команди U-21 (11 голів у 25-ти поєдинках). Здатний зіграти як на позиції атакувального півзахисника, так і форварда.

До слова, Прикарпаття після 4-х турів Першої ліги посідає 11 місце Першої ліги.

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