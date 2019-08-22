Динамо отпустило лучшего бомбардира молодежной команды

Атакующий полузащитник Динамо U-21 Юрий Шпирка сезон 2019/20 проведет в Первой лиге в составе Прикарпатья.

Прикарпатье арендовало хавбека молодежной команды Динамо Юрия Шпирку. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт ивано-франковского клуба.

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В составе Прикарпатья 21-летний атакующий полузащитник будет выступать под 99-м номером. Отметим, что этим летом Шпирка находился на просмотре в Десне, однако переход не состоялся.

Шпирка является воспитанником ивано-франковского футбола – первой его командой стала ДЮФК Ника-05. Позже выступал за Тепловик ДЮСШ-3, после чего подписал первый профессиональный контракт с ФК Львов (провел 26 матчей в сезоне 2017/18).

Летом 2018 перебрался в Динамо, где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром команды U-21 (11 голов в 25-ти поединках). Способен сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и форварда.

К слову, Прикарпатье после 4-х туров Первой лиги занимает 11 место Первой лиги.

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