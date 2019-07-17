Найкращий бомбардир молодіжної команди Динамо не підійшов Десні

Гравець Динамо U-21 Юрій Шпирка не стане футболістом Десни.

21-річний гравець молодіжної команди киян Юрій Шпирка нещодавно вирушив до розташування Десни, проте не підійшов команді, повідомляє Footboom.com.

Найкращий бомбардир молодіжної команди Динамо перейде у Десну

Нападник Динамо взяв участь у одному контрольному матчі чернігівців, проте не зміг показати себе з найкращого боку та не влаштував тренерський штаб Десни.

До слова, Шпирка перейшов у Динамо лише влітку минулого року з ФК Львів, гравець у дебютному в складі киян сезоні став найкращим бомбардиром молодіжної команди Динамо, забивши 11 голів у 25 матчах.

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