Плани керівництва Інгульця так і не вдалося втілити. Матч 19-го туру доведеться грати на виїзді.

"Другу частину сезону Інгулець мав розпочати помпезним відкриттям арени у Петровому і суперматчем з чинним чемпіоном – Динамо. Саме через це суперники обмінялися домашніми поєдинками, і у першому колі грали на стадіоні імені Лобановського.

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Але сталося не так, як гадалося. Арена у Петровому досі не здана в експлуатацію. Сусідня у Кропивницькому, яка Інгульцем заявлена на сезон, теж у цю пору виявилась не готовою. Варіант із полем у межах області теж відпав. А тому вдруге у сезоні Інгулець зійдеться з Динамо у Києві. Відзавтра на стадіоні імені Лобановського раніше запланованих термінів вмикають підігрів", – повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, матч 19-го туру УПЛ Динамо – Інгулець запланований на 26-те лютого. Старт поєдинку о 17:00. Першу частину сезону кияни завершили на другому місці в турнірній таблиці. Інгулець розташувався на 14-й сходинці.

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