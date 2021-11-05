Інгулець планує відкрити новий стадіон до матчу з Динамо
21:49 - Читать на русском
Віце-президент Інгульця Микола Журило розповів про перебіг будівництва нового стадіону команди.
"Нова арена вміщуватиме 4 тисячі 800 глядачів. Буде комфортний та гарний стадіон.
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Наразі є план провести перший тур другої частини сезону на новому стадіоні. Це буде матч із Динамо у лютому. Якщо прискоримося, то...", – резюмував Журило в коментарі Sport Arena.
Зауважимо, на час будівництва підопічні Сергія Лавриненка проводять свої матчі на арені в Кропивницькому. Поєдинок з киянами запланований на 26 лютого 2022 року.
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