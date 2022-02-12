"В тому, що Динамо провело вже десять спарингів, а Шахтар – лише три, немає нічого дивного. Луческу такий підхід до підготовки через ігри на зборах використовував ще під час роботи з "гірниками". Я сам дотримуюсь такої моделі, адже саме через ігри ти отримуєш необхідну інформацію. Де Дзербі користується іншою моделлю, це його право.

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Шахтар підсилився дуже серйозно – той самий Нерес з Аякса, Тобіас, Тете також є. Тому відхід Дентінью та Марлоса не вплине на команду. Зараз у донеччан достатньо гравців хорошого рівня.

А от чи стане для Динамо відхід Миколенка суттєвою втратою – покаже час. Це дуже хороший лівий захисник, знайти гідну заміну йому буде важко. Але я думаю, що Дубінчак цілком здатен закрити цю позицію, він може швидко вписатися в гру.

Щодо того, у кого в цьому сезоні більше шансів на "золото" УПЛ... У Шахтаря зараз склад набагато сильніший, будемо відвертими. Але на боці Динамо – бажання довести невипадковість минулорічного успіху, досвідчений тренер. Інша справа, що Динамо треба підсилюватися, це дуже відчувається", – сказав Маркевич у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером чемпіонату – Динамо відстає від "гірників" на два пункти.

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