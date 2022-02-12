"Вторую часть сезона Ингулец должен был начать помпезным открытием арены в Петрово и суперматчем с действующим чемпионом – Динамо. Именно поэтому соперники обменялись домашними поединками, и в первом круге играли на стадионе имени Лобановского.

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Но случилось не так, как предполагалось. Арена в Петрово до сих пор не сдана в эксплуатацию. Соседняя в Кропивницком, которая Ингульцем заявлена ​​на сезон, тоже в это время оказалась не готовой. Вариант с полем в пределах области тоже отпал. Поэтому во второй раз в сезоне Ингулец сойдется с Динамо в Киеве. С завтрашнего дня на стадионе имени Лобановского ранее запланированных сроков включают подогрев", – сообщил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, матч 19-го тура УПЛ Динамо – Ингулец запланирован на 26 февраля. Старт поединка в 17:00. Первую часть сезона киевляне завершили на втором месте в турнирной таблице. Ингулец расположился на 14-й строчке.

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