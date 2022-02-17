Київське Динамо проводить третій контрольний поєдинок на останньому зборі в Туреччині. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Вальмієра стартує о 16:00. Це третій спаринг підопічних Луческу на останньому етапі зборів у Туреччині. У першій грі кияни розгромили сербську Інджію 4:0, а в другому контрольному поєдинку з таким же рахунком переграли Кайрат.

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Вальмієра – доволі молодий клуб, заснований у 1994 році. Найвище досягнення – третє місце в чемпіонаті Латвії-2020 і друга позиція у сезоні-2021. У двох сезонах поспіль команда грала в єврокубках, але не змогла подолати бодай перший раунд Ліги Європи та Ліги конференцій. У складі Вальмієри виступають українці – 20-річний центральний захисник Роман Якуба та 21-річний опорний півзахисник Іван Желізко.

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Це вже третій спаринг Вальмієри проти української команди в Туреччині. Нещодавно команда, яка готується до сезону без головного тренера (клуб продовжує пошук наставника після раптового звільнення Тамаза Пертії), програла Руху (0:2) і Зорі (1:2).

Стартові склади:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Де Пена – Ванат.

Вальмієра: Матревич, Фелл, Якуба, Балодіс, Яунземс, Мурата, Гуейє, Йокота, Сілагадзе, Дусалієвс, Кролліс.

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