Киевское Динамо проводит третий контрольный поединок на последнем сборе в Турции. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Вальмиера стартует в 16.00. Это третий спарринг подопечных Луческу на последнем этапе сборов в Турции. В первой игре киевляне разгромили сербскую Инджию 4:0, а во втором контрольном поединке с таким же счетом обыграли Кайрат.

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Вальмиера – довольно молодой клуб, основанный в 1994 году. Наивысшее достижение – третье место в чемпионате Латвии-2020 и вторая позиция в сезоне-2021. В двух сезонах команда играла в еврокубках, но не смогла преодолеть хотя бы первый раунд Лиги Европы и Лиги конференций. В составе Вальмиеры выступают украинцы – 20-летний центральный защитник Роман Якуба и 21-летний опорный полузащитник Иван Желизко.

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Это уже третий спарринг Вальмиеры против украинской команды в Турции. Недавно команда, готовящаяся к сезону без главного тренера (клуб продолжает поиск наставника после внезапного увольнения Тамаза Пертии), проиграла Руху (0:2) и Заре (1:2).

Стартовые составы:

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Ванат.

Вальмиера: Матревич, Фелл, Якуба, Балодис, Яунземс, Мурата, Гуейе, Йокота, Силагадзе, Дусалиевс, Кроллис.

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