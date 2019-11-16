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Сідклей зацікавив Бенфіку – "орли" можуть замінити гравцем Динамо одного зі своїх лідерів

18:46 700 Читать на русском
Сідклей зацікавив Бенфіку – "орли" можуть замінити гравцем Динамо одного зі своїх лідерів
Сідклей / фото з відкритих джерел

Португальська Бенфіка звернула увагу на захисника київського Динамо Сідклея.

Лісабонці продовжують шукати заміну іспанцю Алексу Грімальдо, який невдовзі може перейти в один із топ-чемпіонатів. До списку потенційних трансферних цілей португальських "орлів" потрапив 26-річний бразилець, інформує A Bola.

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Керівництво Бенфіки відзначає універсальність бразильця, який також може зіграти в півзахисті. Португальці спробують підписати Сідклея вже в січневе трансферне вікно.

Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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