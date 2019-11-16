Бущан: Коли привезли Де Пену, всі в Динамо дивувалися, хто це взагалі такий

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про адаптацію хавбека Карлоса Де Пени.

"Коли його привезли, всі дивувалися, хто це взагалі? А потім подивилися одне тренування, інше – і у всіх було таке відчуття, що Карлос провів уже з нами збори.

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Він надзвичайно швидко адаптувався до нашого футболу", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Де Пена приєднався до київського клубу в квітні на правах вільного агента. В поточному сезоні УПЛ уругваєць провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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