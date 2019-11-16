Бущан: Коли привезли Де Пену, всі в Динамо дивувалися, хто це взагалі такий

Євро-2020 — 20:53 12908
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Брати Азари нокаутували Росію у матчі відбору на Євро-2020, Словенія з Вербічем чіпляється за примарний шанс
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Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 18:33 10369
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"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену ЛьвівСвіт — 16:42 5146
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Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянкуЗбірна України — 16:12 1756
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