Динамо в спарринге разгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформил покер

Киевское Динамо в товарищеском поединке одержало победу над перволиговой Оболонью-Бровар. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Оболонь-Бровар – 5:0

Голы: Де Пена, 20, 45, 48, 88, 90

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Воспользовавшись перерывом на матчи национальных сборных в отборе на Евро-2020, Динамо решило провести товарищеский поединок. На этот раз соперником команды Алексея Михайличенко стала Оболонь-Бровар. Поединок состоялся на тренировочной базе киевлян.

Динамо с первых минут взяло дело в свои руки и прижало "пивоваров" к собственным воротам. Активным был Фран Соль. Однако сначала испанец не сумел принять пас партнера, а затем замыкал прострел Де Пены – выше ворот. Оболонь попыталась ответить ударами Гуськова и Пучковского – Бущан в обоих случаях сумел нивелировать угрозу.

Киевляне вышли вперед на 20-й минуте. Карлос Де Пена взялся исполнять штрафной с точки вблизи полукруга штрафной. Уругваец целил во вратарский угол, но мяч полетел под самую штангу, и Федоровский выручить не сумел. После этого Динамо не уменьшило обороты. Самым активным был Гармаш, но с его ударами голкипер Оболони справился. В одном из эпизодов Денис еще и получил желтую карточку.

Удвоили преимущество киевляне уже на последней минуте первого тайма. Опять героем эпизода стал Де Пена. Янаков заработал угловой, а уругваец взялся его исполнять. Карлос заметил, что Федоровский занял неправильную позицию, и закрутил мяч прямо в ближний угол ворот. Сразу после перерыва Де Пена оформил хет-трик, замкнув головой точный навес Андриевского на дальнюю штангу.

Даже после этого Оболонь не смогла собраться и остро ответить. Динамовцы контролировали мяч и регулярно создавали опасность у ворот соперника. Было заметно, насколько Дуэлунд соскучился по футболу. Датчанин пробивал сам, отдавал передачи партнерам, даже забил гол, сыграв на добивании после попадания Соля в штангу – рефери зафиксировал офсайд.

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Под конец матча темп игры заметно упал. Было много борьбы в середине поля. Команды редко доходили до чужой штрафной. Однако, когда Динамо добирались до владений "пивоваров, сразу возникала опасность. Андриевский снова выполнял хороший навес – Гармаш не попал в створ.

В конце матча Оболонь попыталась организовать штурм, но перволиговой команде не хватило класса, чтобы сохранять контроль над мячом. Динамо организовало стремительную контратаку, которую точным ударом из-за пределов штрафной завершил Де Пена. А уже через две минуты уругваец еще и записал себе в актив ассист – Фран Соль отличился во второй раз в текущем сезоне (раньше испанец огорчал Кристалл – также в спарринге). Почти сразу рефери дал свисток о завершении поединка.