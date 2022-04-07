Після драматичної перемоги над Депортіво юне Динамо, як і всі українці, опинилося в умовах жахливої війни, розв'язаної вбивцями, ґвалтівниками, катами та злодюжками, які дикою ордою посунули з Росії і чомусь величають себе армією. Відтак для нашої молодіжки це був перший матч за понад 40 днів війни. Уже на 2 хвилині суперники перехопили м'яч на половині поля киян і по правому краю штрафного вдвох розіграли стінку проти 4 українців. Нещерет теж підвів, пустивши удар Діогу Кабрала під рукою у ближньому куті. Розрізний пас призвів до ще одного супермоменту. Тут уже голкіпер вчасно вийшов і встиг збити з пантелику Родрігу Рібейру.

Динамо U-19 – Спортінг U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ЛЧ

Високий пресинг спрацював і в команди Костюка. Віктор Блізніченко заробив дещо сумнівний стандарт (португалець спершу зіграв у м'яч, а потім зачепив ногу) в межах дуги перед штрафним. Бражко пробив у воротарський кут, капітан номінальних гостей Каллаї впорався. Помилка в центрі володінь Нещерета, який знову рятує від пропущеного гола. У перші 20 хвилин статистика для українських футболістів зовсім невесела: 1:5 за ударами, 35% на 65% контроль м'яча.

Діогу Кабрал подвоїв перевагу на 28 хвилині. Надто легко 18-річний вінгер розправився з правим захисником Бенедюком, який вимушено грає нині ліворуч, і знову прошив Нещерета ударом у ближній кут. Після подачі кутового Ламба ледь не влучив у дальній нижній. Діалло зі штрафного виконав прицільний удар, який не застав зненацька воротаря Спортінга. За влучаннями у площину воріт майже рівновага.

Ще один порятунок від Нещерета. Дуже легко лісабонці створюють свої моменти, входячи у штрафний киян. Показники ударів красномовно свідчать про хід матчу (2:11). Суперник, середній вік якого на 7 місяців менший, домінує на полі в Бухаресті. Обидва удари динамівців прийшли після того, як завдяки індивідуальним діям вдалося заробити фол. Вихід зі своєї половини через пас чи переміщення в центрі поля не приносить плодів атакам Динамо, а тільки полегшує завдання португальським нападникам.

Діалло заробив стандарт на старті другої половини. Бражко знову цілив у воротарський кут, перший удар повз ціль від динамівців. Нарешті класний рейд, обдумана комбінація лівим краєм. Падіння двох киян у штрафному. Бельгійський суддя таки вказує на 11-метрову позначку. Схоже, за фол проти Волошина. Бражко на 49 хвилині спокійно розводить м'яч і воротаря по різних кутах. Третій гол Володимира за 7 матчів турніру. Київ повертається у гру!

Волошин майже продерся у володіння суперника, не дуже прицільний удар, але маємо знову момент, поки Спортінг дрімає. Ще одне красиве падіння киян, друге пенальті поспіль – це занадто, вважає рефері. Діалло втратив м'яч у центрі, миттєво прилетів пас за спини. Боль, який за кілька хвилин до того отримав жовту, самовіддано скорегував удар суперника зі зручної позиції. Обома флангами розгойдуються хвилі атак динамівці, які намагаються не втрачати кураж.

Багато помилок, проблеми з фізикою даються взнаки, але старання на найвищому рівні. Почався відбір на обох половинах поля. Блізніченко отримав супершанс зрівняти на 63 хвилині. Віктор, на жаль, дещо розгубився і пробив у воротаря. Пропускаємо момент все тим же вразливим лівим флангом, де Діалло іноді забуває відпрацьовувати. Пощастило, що м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою. Намагаються випросити пенальті й португальці. Ризикований відбір був.

Просто невтомний цей Кабрал. Ледь не організував дубль, удар у поперечину був дуже підступним. Бражко здалеку приклався, воротар ефектно стрибнув, але все контролював. Неймовірний шанс на 2:2. Діалло прийняв дальню діагональ, класно відтер суперника і майже з лінії воротарського мінімально схибив. Діалло обіграв суперника, але вирішив намалювати пенальті. Жовта за симуляцію, надто картинно падав сенегалець. Ще кілька спроб штурму на фініші. Динамівці заслуговують найкращих слів за те, що до кінця боролися всупереч втраті форми та всім обставинам. Прекрасний другий тайм міг навіть призвести до величного камбеку.

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