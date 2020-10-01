Нові контракти обох гравців розраховані до 2025 року, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Динамо підсилиться хавбеком з клубу АПЛ, – ЗМІ

Шапаренко розпочинав свій шлях у Маріуполі, а до академії Динамо приєднався у 2015-му. За першу команду "біло-синіх" дебютував у 2017-му. Всього провів 80 офіційних матчів за Динамо у всіх турнірах та забив 12 м’ячів.

Миколенко перебуває у системі Динамо з 2012 року. Дебютував у тому ж сезоні, що й Шапаренко. В активі захисника 81 матч та 5 голів у всіх турнірах.

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