Динамо уклало нові контракти з Миколенком та Шапаренком
15:27 - Читать на русском
Динамо домовилося про продовження співпраці з Віталієм Миколенком та Миколою Шапаренком.
Нові контракти обох гравців розраховані до 2025 року, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
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Шапаренко розпочинав свій шлях у Маріуполі, а до академії Динамо приєднався у 2015-му. За першу команду "біло-синіх" дебютував у 2017-му. Всього провів 80 офіційних матчів за Динамо у всіх турнірах та забив 12 м’ячів.
Миколенко перебуває у системі Динамо з 2012 року. Дебютував у тому ж сезоні, що й Шапаренко. В активі захисника 81 матч та 5 голів у всіх турнірах.
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