Румунський хавбек Брайтона Тудор Белуце близький до приходу в київське Динамо.

Динамо орендує Белуце з Брайтона у найближчі дні, повідомляє видання Главком. У послугах півзахисника особисто зацікавлений Мірча Луческу, а переговори проводив Аркадій Запорожану.

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Основна позиція гравця – опорний півзахисник, також Белуце здатен зіграти центрального захисника. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. Контракт з англійським клубом розрахований до літа 2022 року.

За основний склад Брайтона Тудор провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також, він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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