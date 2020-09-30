"Футбол 24" доповідає, про що писала експертна блогосфера за мотивами матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо – Гент (3:0).

Луческу готує команду до матчу з Гентом / Фото ФК Динамо

Це сталося! Вперше за останні чотири роки київське Динамо насолоджуватиметься найкращою мелодією футбольної осені – гімном Ліги чемпіонів. Гент у матчі-відповіді розібрали на запчастини без надзусиль, хоча й Бущана змусили добряче попрацювати.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Експерти вкотре пробачають Луческу старі грішки, не оминають увагою історичний успіх Реброва із Ференцварошем та очікують жеребкування групового етапу. Не обійшлося і без конспіративної версії щодо останніх перемог Динамо.

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Вже у дебюті Віталій Буяльський сотворив маленький шедевр, отримавши пас від Супряги. Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко тонко підмітив, що вони ж відкрили рахунок у Бельгії, тільки тоді Віталій пасував, а Влад – забивав.

Телеведучий Євген Зінченко – шанувальник високого мистецтва.

Архіваріус Артур Валерко ділиться асоціаціями, які йому навіяла п'яточка від Буя.

Буя замахнувся на класиків https://t.co/ZsA7rSuhA3 #DKVGNT — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 29, 2020

Другий гол став можливим завдяки черговому подарунку від українських легіонерів Гента.

У перерві скаут Алекс Великих вже не сумнівався в загальному успіху Динамо.

Після матчу Сергій Тищенко подякував Луческу, але при цьому зробив красивий реверанс на адресу колишнього наставника Динамо.

Прості істини від полтавського журналіста Станіслава Майзуса.

Екс-гравець збірної України Євген Левченко обмежився короткою вітальною телеграмою.

Блогер Дмитро Корніло вибудував міцний логічний ланцюжок подій.

Яна Павлова, донька корифея української тренерської школи Миколи Павлова, вже потирає руки в очікуванні жеребкування групового етапу ЛЧ.

До речі, ви в курсі, що там Динамо зможе перетнутися із... Ференцварошем? Більше думок на тему – від оглядача Трибуни Дмитра Литвинова.

Продюсер, телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк зичить Динамо не розгубити фортуну.

Журналіст Gazeta.ua Роман Шахрай передбачає ефектну відповідь від Шахтаря.

Допис журналіста видання Главком Івана Вербицького може декому не сподобатися.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло дещо розчарований грою киян, але...

Остаточні підсумки від Алекса Великих.

Вчорашній вечір очима жартівників із Брутального футболу.

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Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, гнів Луческу