Хацкевич: Динамо пропонували підписати відомих футболістів з топ-чемпіонатів

Білоруський екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич пригадав, хто з відомих футболістів міг опинитись у клубі за його каденції.

"Нам постійно пропонували якихось футболістів. Але не завжди їхня ціна відповідала майстерності. Дехто просто хотів дограти і заробити наостанок. Хоча ще 3–4 роки тому сюди можна було приїхати і збагатитись. Сьогодні ж в Україні немає таких зарплат, як, наприклад, три роки тому у того ж Мбокані чи Мораєса. Зараз все значно скромніше.

Хацкевич: Суркіс не виплатив обумовлений бонус за перше місце у групі Ліги Європи

І той же Олексій Михайличенко літав до Італії, переглядав одного нападника. Але зараз вже немає сенсу говорити... Хоча я казав, щоб спочатку дізнались, чи захоче футболіст їхати з італійського чемпіонату в Україну. Плюс ціна. Ігор Суркіс визначав, в яких цінових межах ми можемо працювати.

Хацкевич: Зі своєю зарплатою я б не підставлявся через якихось 50 тисяч

Досить часто пропонували хороших і відомих футболістів. З топ-чемпіонатів. Ну наприклад, з Англії пропонували Пітера Крауча. Я тоді здивувався, адже йому десь 34 роки було", – розказав Хацкевич у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, 38-річний англійський нападник Пітер Крауч, відомий за виступами в Ліверпулі, Портсмуті, Тоттенхемі та національній збірній, влітку оголосив про завершення кар'єри.

Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонів