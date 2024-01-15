Дмитро Мурашенко, який свого часу розгледів талант Олександра Андрієвського в ДЮСШ Атлет, пригадав, як купував у Динамо свого ж гравця.

"Андрієвський спочатку був у мене в ДЮСШ Атлет, але по дітях він грав зі старшими за нього на п'ять років. І він із мого дозволу пішов ще до школи Динамо тренуватися.

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Сашко там був капітаном другої команди у своєму віці. Так дійшов до Динамо-2. Я там знав тренера, запитав: "Він тобі потрібний?", той відповідає: "Ні". Кажу: "Ну, тоді, прошу, зроби так, щоб ми його забрали". Ми трохи закулісно все вирішили – дали за це 200 доларів, та й забрали Андрієвського назад до Атлета.

А за півроку вже Металіст ним зацікавився, викупив у нас приблизно за 60 тисяч гривень. Металіст віддав Олександра в оренду у Гірник-Спорт, а звідти вже Динамо викупило його за 100 тисяч доларів", – розповів Мурашенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрієвський провів за Динамо 12 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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