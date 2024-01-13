– На перший погляд, усі гравці перебувають у хорошому стані. Протягом двох днів вони проходили обстеження у вузьких спеціалістів – невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, кардіолога, здавали лабораторні аналізи, а також мали інструментальні дослідження, серед яких ЕХО–кардіографія та УЗД черевної порожнини.

За попередніми результатами досліджень суттєвих зауважень чи змін у гравців ми не бачимо. Повні результати досліджень ми отримаємо десь за дві-три доби, проаналізуємо їх і потім будемо вирішувати, чи потрібні додаткові обстеження.

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– Чи є якісь обстеження, які мають особливу важливість для футболістів?

– Для гравців одним із найбільш боязких обстежень завжди було на наявність жиру в організмі. До всіх інших досліджень вони ставляться спокійно, й питань не виникає.

– Чи є у когось проблеми зі зайвою вагою?

– Є, але прізвищ називати не буду. Ми будемо дивитися, як можна це скоригувати, але думаю, що все буде гаразд і всі зможуть витримувати навантаження, які пропонуватиме тренерський штаб на зимових зборах.

– Уболівальники найбільше чекають на повернення Андрія Ярмоленка. Яка динаміка його відновлення, чи все йде за графіком?

– Динаміка позитивна, він уже займається індивідуально, але, гадаю, за тиждень-два він уже приєднається до загальної групи. А там уже будемо дивитися на його стан. За результатами обстежень у нього все добре, – резюмував Конівець в коментарі прес-службі Динамо.

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