Дмитрий Мурашенко, который в свое время разглядел талант Александра Андриевского в ДЮСШ Атлет, вспомнил, как покупал у Динамо своего же игрока.

"Андриевский сначала был у меня в ДЮСШ Атлет, но по детям он играл со старшими за него на пять лет. И он с моего разрешения пошел еще в школу Динамо тренироваться.

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Саша там был капитаном второй команды в своем возрасте. Так дошел до Динамо-2. Я там знал тренера, спросил: "Он тебе нужен?", тот отвечает: "Нет". Говорю: "Ну, тогда, прошу, сделай так, чтобы мы его забрали". Мы немного закулисно все решили – дали за это 200 долларов, и забрали Андриевского обратно в Атлет.

А через полгода уже Металлист им заинтересовался, выкупил у нас примерно за 60 тысяч гривен. Металлист отдал Александра в аренду в Горняк-Спорт, а оттуда уже Динамо выкупило его за 100 тысяч долларов", – рассказал Мурашенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Андриевский провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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