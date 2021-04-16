Чемпіонат України U-21, 22-й тур

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 0:2

Голи: Ванат, 27, 71

Перше протистояння двох грандів у поточному сезоні завершилось перемогою киян 3:1, але перед цим поєдинком Шахтар випереджав Динамо на 1 заліковий пункт на вершині турнірної таблиці. Матч обіцяв бути цікавим. Варто зауважити, що у старті "біло-синіх" вийшли легіонери Дуелунд та Клейтон.

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Останній став диригентом атак Динамо у першому таймі. Да Сілва загострював атаки розрізними пасами, а Міккел відзначився дальнім ударом та жовтою за симуляцію у штрафному. "Гірники" відповідали негострими випадами, а на 27-й пропустили. Скорко видав хорошу подачу на Ваната, а Владислав із трьох метрів впевнено замкнув її. За поєдинком спостерігав Тайсон, якого перевели в дубль, і з яким, за повідомленнями ЗМІ, Шахтар вже розірвав контракт.

По перерві Юрій Мороз замість Дуелунда випустив Волошина. Назарій за понад 15 хвилин після виходу на заміну асистував Ванату – Владислав виграв позицію в Удода та замкнув простріл із флангу. В цій комбінації варто згадати і Клейтона, який розрізним пасом через всю оборону знайшов Волошина. Донеччани намагались відіграти бодай м'яч, але атакам не вистачало гостроти та холоднокровності. Зрештою, фінальний свисток від Анастасії Романюк зафіксував тріумф Динамо з рахунком 2:0.

Кияни здобули 3 очки, які вивели їх на першу сходинку після 22-х турів. Тепер перевага над "гірниками" складає 2 залікові бали. Ба більше, команда Юрія Мороза має ще один поєдинок у запасі. Вже у наступному турі Динамо U-21 зіграє з Інгульцем, а Шахтар U-21 – з Олександрією.

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