Молодіжні команди Шахтаря та Динамо поміряються силами у матчі 22-го туру чемпіонату України U-21. Пряму онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на "Футбол 24" в цій новині.

Протистояння між Шахтарем та Динамо у молодіжній першості розпочнеться вже сьогодні, 16 квітня, о 12:00. У минулому турі донеччани розписали нічию з Маріуполем (1:1), а кияни впевнено здолали СК Дніпро-1 (3:0).

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Молодіжки "гірників" та "біло-синіх" розташувались поруч на вершині турнірної таблиці. Шахтар має у своєму активі 52 залікові бали, Динамо – на один пункт менше. При цьому підопічні Юрія Мороза мають гру в запасі.

Шахтар U-21 – Динамо U-21: онлайн-відеотрансляція матчу за лідерство