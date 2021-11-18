Чемпіонат юнацьких команд УПЛ, 15-й тур

Чорноморець U-19 – Динамо U-19 – 0:8

Голи: Блізніченко, 14, Діалло, 26, Яцик, 27, 79, Бражко, 45+2, Волошин, 69, Слесар, 73, Горбач, 83 (пенальті)

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Усі запитання щодо переможця дуелі молоді "динамівці" зняли в перші півгодини, забивши три м'ячі без відповіді. Спершу Віктор Блізніченко з меж штрафного реалізував момент після передачі Волошина. Далі Самба Діалло з кута воротарського пробив кіпера з пасу того ж Волошина. А за хвилину сенегалець відібрав м'яч, який транзитом через Попова опинився в Яцика – Олександр нагоди не змарнував і поцілив у дальній кут за діагоналлю.

У доданий арбітром до першого тайму час голом відзначився Володимир Бражко. Натомість після перерви Назар Волошин забив ударом із середньої дистанції. Його заспів підтримали Артем Слесар (класно пробив лівою щойно після виходу на заміну), Яцик (гол із лінії штрафного) та Ігор Горбач, який впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Слесаря.

До слова, оборонець першої команди Микита Бурда, який продовжує набирати форму після важкої травми, провів на полі 45 хвилин.

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